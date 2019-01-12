В пам’ятці адвоката неправильно викладені його права

Права адвоката. Фото: Flickr

https://racurs.ua/ua/n116589-v-pam-yatci-advokata-nepravylno-vykladeni-yogo-prava.html

Racurs.ua

В пам’ятці, яка дається кожному адвокатові, неправильно викладено права адвоката. Бо там написано, що він може давати показання, а це не так. Про це в інтерв’ю «Ракурсу» заявив один з найвідоміших адвокатів України Ярослав Зейкан.

Правник зазначив, що можливості адвокатів у справі значно розширені у порівнянні з Кримінальним процесуальним кодексом 1960 року. Наприклад, ст. 20 КПК передбачає право захисту на подачу письмових та усних пояснень. Тож захист може здійснюватися також шляхом подачі письмових та усних пояснень на обвинувальний акт. Втім, ніде не написано, коли це пояснення подавати.

За словами Зейкана, відомі юристи Ємельянова, Хавронюк та інші написали книжку «Настільна книга професійного судді» по КПК 2012 року. Вони вказують, що після виступу прокурора з обвинувальним актом слід надати слово адвокату з його вступною промовою.

«Тут не треба було вживати слово „вступна промова“ (як це є у США), достатньо було вказати — „з поясненнями на обвинувальний акт“. І хоч таке право у захисту є, але деяким адвокатам судді відмовляють у його реалізації. Тож після промови прокурора я завжди виступаю з поясненнями, в яких викладаю всі свої заперечення на обвинувальний акт. В такому випадку суддя відразу бачить позицію однієї та другої сторони, а не тільки обвинувачення», — наголосив Зейкан.

Він розповів, що надіслав листа до Верховного суду про те, що в пам’ятці, яка дається кожному адвокатові, неправильно викладено права адвоката. Бо там написано, що він може давати показання. «Показання» згідно зі ст. 95 дає свідок або потерпілий під час допиту. Адвокат не допитується судом! Якщо його допитують, то він стає свідком, тому слово «показання» тут недоречне, його треба викреслити, наголосив правник.

З іншого боку, за його словами, нічого не говориться про ст. 20 КПК. «Щоправда, там написано, що усні пояснення адвокат може надати, а у ст. 20 вказано, що надаються усні і письмові пояснення, — зауважив адвокат. — На моє звернення відповів голова касаційного суду (маю сказати, що його кандидатура — це вдалий вибір, він чудовий фахівець). Він пообіцяв розглянути практику застосування ст. 20 КПК у Верховному суді. Але адвокати повинні ініціювати таке питання».