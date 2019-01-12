В памятке адвоката неправильно изложены его права

Права адвоката. Фото: Flickr

https://racurs.ua/n116589-v-pamyatke-advokata-nepravilno-izlojeny-ego-prava.html

Racurs.ua

В памятке, которая дается каждому адвокату, неправильно изложены права адвоката. Там написано, что он может давать показания, а это не так. Об этом в интервью «Ракурсу» заявил один из самых известных адвокатов Украины Ярослав Зейкан.

Юрист отметил, что возможности адвокатов по делу значительно расширены по сравнению с Уголовным процессуальным кодексом 1960 года. Например, ст. 20 УПК предусматривает право защиты на подачу письменных и устных объяснений. Поэтому защита может осуществляться также путем подачи письменных и устных объяснений на обвинительный акт. Впрочем, нигде не написано, когда это объяснение подавать.

По словам Зейкана, известные юристы Емельянова, Хавронюк и другие написали книгу «Настольная книга профессионального судьи» по УПК 2012 года. Они указывают, что после выступления прокурора с обвинительным актом следует предоставить слово адвокату с его вступительной речью.

«Здесь не надо было употреблять слово „вступительная речь“ (как в США), достаточно было указать — „с пояснениями на обвинительный акт“. И хотя такое право у защиты есть, но некоторым адвокатам судьи отказывают в его реализации. Так что после речи прокурора я всегда выступаю с пояснениями, в которых излагаю все свои возражения на обвинительный акт. В таком случае судья сразу видит позицию одной и другой стороны, а не только обвинения», — подчеркнул Зейкан.

Он рассказал, что направил письмо в Верховный суд о том, что в памятке, которая дается каждому адвокату, неправильно изложены права адвоката. Там написано, что он может давать показания. «Показания» согласно ст. 95 дает свидетель или потерпевший во время допроса. Адвокат не допрашивается судом! Если его допрашивают, то он становится свидетелем, поэтому слово «показания» здесь неуместно, его надо вычеркнуть, отметил юрист.

С другой стороны, по его словам, ничего не говорится о ст. 20 УПК. «Правда, там написано, что устные пояснения адвокат может предоставить, а в ст. 20 указано, что предоставляются устные и письменные пояснения, — подчеркнул адвокат. — На мое обращение ответил председатель кассационного суда (должен сказать, что его кандидатура — это удачный выбор, он отличный специалист). Он пообещал рассмотреть практику применения ст. 20 УПК в Верховном суде. Но адвокаты должны инициировать такой вопрос».