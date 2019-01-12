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Постраждалі внаслідок вибуху. InvestoPress у Twitter

Вибух у Парижі: постраждав українець, кількість загиблих зросла (ФОТО)

12 січ 2019, 19:39
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Внаслідок вибуху у пекарні Парижа постраждав громадянин України, він почувається задовільно.

Українець проживав у готелі навпроти будинку, де стався вибух. Про це 12 січня «Укрінформу» повідомив керівник консульського відділу посольства України у Франції Микола Собко.

Постраждалому вже надали необхідну консульську допомогу.

Також глава МЗС Іспанії Жозеп Боррель на власній сторінці у Twitter повідомив, що вибух у пекарні забрав життя іспанки. Посадовець написав, що «глибоко шкодує через смерть трьох людей в результаті вибуху в центрі Парижа, включаючи смерть іспанки».

Вибух у Парижі. Фото: REUTERS

Нагадаємо, 12 січня пролунав вибух у пекарні, розташованій на першому поверсі будинку на вулиці Тревіз у північно-центральній частині Парижа. Після цього в будівлі спалахнула пожежа.

Внаслідок інциденту була повністю зруйнована пекарня, а також постраждали розташовані над нею квартири. Крім того, вибухова хвиля серйозно пошкодила кілька сусідніх будівель і розбила вікна у радіусі 100 м довкола.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху загинули двоє пожежників.


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