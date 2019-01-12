Гриценко пригласили на допрос в СБУ: в спецслужбе пояснили, почему вызвали политика

Анатолия Гриценко 15 января ждут в СБУ. Фото: Facebook Гриценко

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Racurs.ua

Лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко пригласили на допрос в Службу безопасности Украины.

Вызов политика связан с его заявлением в эфире одного из украинских телеканалов об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма. Об этом 12 января сообщил пресс-центр СБУ.

В спецслужбе подчеркнули, что показания граждан об известных им фактах развертывания гибридной агрессии Российской Федерации является патриотической гражданской позицией.

«С удивлением ознакомились с сегодняшним заявлением Анатолия Гриценко, поскольку еще в начале недели человек, который, назвав свою фамилию, заявил о юридическом представлении его интересов, согласовал удобное для Гриценко время визита в Службу и выяснил причины и основания для приглашения», — отметили в пресс-центре.

Сегодня Гриценко рассказал о повестке в СБУ и заявил, что не собирается прятаться и пойдет на допрос.

Как известно, 12 января лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко сообщил, что подал документы в Центризбирком для регистрации кандидатом в президенты на выборах 2019 года.

Напомним, 11 января съезд партии «Гражданская позиция» официально избрал кандидатом на выборах президента Украины Анатолия Гриценко. Политик заявил, что знает, как поднять страну и армию.