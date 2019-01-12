Андреевская церковь. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n116737-sinod-vselenskogo-patriarhata-naznachil-glavu-kievskoy-stavropigii-smi.html

Racurs.ua

Священный синод Вселенского патриархата назначил архимандрита Михаила (Анищенко) главой киевской ставропигии.

Киевская ставропигия — то есть Андреевская церковь — будет подчиняться лишь Вселенскому патриархату. Об этом сообщает «BBC Україна» со ссылкой на сайт Romfea и источник в Константинополе.

Архимандрит Михаил ранее был предстоятелем храма в турецкой Анталии. Долгое время он служил в Луцке и был клириком кафедрального собора Украинской православной церкви Волынской епархии.

Как известно, синод Вселенского патриархата возобновил киевскую ставропигию в октябре 2018 года.

Напомним, 10 ноября 2018 года, в Украине вступил в силу закон, согласно которому Андреевская церковь в Киеве перешла в пользование Вселенского патриархата «для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий, для обеспечения реализации прав граждан на свободное вероисповедание».

Ранее сообщалось, что 9 января все члены синода Вселенского патриархата поставили свои подписи под томосом о предоставлении автокефалии украинской православной церкви. Таким образом, под церковным документом уже есть все необходимые подписи.

Вселенский патриарх подписал документ еще 5 января, на следующий день его вручили главе Православной церкви митрополиту Епифанию. Вечером того же дня томос доставили в Украину и 7 января продемонстрировали на праздничной божественной литургии в Софийском соборе в Киеве.