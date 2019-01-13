Пожар на химзаводе произошел в Ивано-Франковской области (ВИДЕО)

Пожар на заводе. Фото: ТВА

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Пожар на химзаводе «Карпатнефтехим» произошел в Калуше. Сообщение о возгорании спасатели получили в 21.08 12 января.

Оказалось, что на заводе произошло факельное горение из системы трубопровода на площади около 4 кв. м и высотой 15 м. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

Работники предприятия в 21.15 перекрыли задвижки передачи сырья на вводе в установку. Руководитель объекта в 23.00 отмечал, что остается ориентировочно около двух часов к выгоранию остатков продукта.

Спасатели привлекли к тушению пожара 19 единиц техники и 105 человек личного состава. Пожар локализовали в 23.48. К счастью в результате ЧП никто не пострадал.

Городской голова Калуша Игорь Матвийчук, который находился на месте происшествия, заявил, что выбросов опасных веществ в воздух зафиксировано не было. В комментарии местному изданию «Вікна» он заверил, что никакой угрозы для Калуша пожар не представляет.

Напомним, в Голосеевском районе Киева на станции технического обслуживания вспыхнул мощный пожар. Возгорание возникло на территории СТО в четырех одноэтажных металлических гаражных боксах на площади 500 кв. м. Огонь полностью уничтожил три машины, еще четыре повреждены.