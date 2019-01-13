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Ракурс
Пожар в Калуше: Владимир Микитин в Facebook

Ликвидация пожара на химзаводе в Калуше продолжается, задействованы десятки единиц техники (ФОТО, ВИДЕО)

13 янв 2019, 10:24
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Пожар на химическом заводе «Карпатнефтехим» в Калуше до сих пор не потушили.

К ликвидации пожара задействовали 20 единиц техники и 110 человек личного состава. Об этом 13 января сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в области.

На месте чрезвычайного происшествия спасатели создали штаб пожаротушения, в состав которого вошли представители инженерно-технического состава объекта.

«На охлаждение производственной установки и соседних сооружений осуществляется подача водяных стволов», — отметили в ведомстве.

Пожар на химзаводе: Владимир Микитин в Facebook

Напомним, 12 января в Калуше произошел пожар на химзаводе «Карпатнефтехим». Оказалось, что на заводе произошло факельное горение из системы трубопровода на площади около 4 кв. м и высотой 15 м.

Городской голова Калуша Игорь Матвийчук, который находился на месте происшествия, заявил, что выбросов опасных веществ в воздух зафиксировано не было.

Источник: Ракурс


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