Ликвидация пожара на химзаводе в Калуше продолжается, задействованы десятки единиц техники (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар в Калуше: Владимир Микитин в Facebook

https://racurs.ua/n116742-likvidaciya-pojara-na-himzavode-v-kalushe-prodoljaetsya-zadeystvovany-desyatki-edinic-tehniki.html

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Пожар на химическом заводе «Карпатнефтехим» в Калуше до сих пор не потушили.

К ликвидации пожара задействовали 20 единиц техники и 110 человек личного состава. Об этом 13 января сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в области.

На месте чрезвычайного происшествия спасатели создали штаб пожаротушения, в состав которого вошли представители инженерно-технического состава объекта.

«На охлаждение производственной установки и соседних сооружений осуществляется подача водяных стволов», — отметили в ведомстве.

Напомним, 12 января в Калуше произошел пожар на химзаводе «Карпатнефтехим». Оказалось, что на заводе произошло факельное горение из системы трубопровода на площади около 4 кв. м и высотой 15 м.

Городской голова Калуша Игорь Матвийчук, который находился на месте происшествия, заявил, что выбросов опасных веществ в воздух зафиксировано не было.