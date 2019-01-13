ОБСЕ обнаружила десятки реактивных систем «Град» на оккупированной территории Луганской области

Системы «Град» обнаружили на подконтрольной боевикам территории Донбасса. Фото: Военное обозрение

https://racurs.ua/n116741-obse-obnarujila-desyatki-reaktivnyh-sistem-grad-na-okkupirovannoy-territorii-luganskoy-oblasti.html

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 11 января зафиксировала более 20 реактивных систем залпового огня «Град». Техника была размещена на оккупированной пророссийскими боевиками территории Луганской области.

Незаконные вооруженные формирования разместили «Грады» на территории, из которой должна была быть отведена техника. Об этом сообщается в отчете миссии, который опубликован на сайте ОБСЕ.

Отмечается, что 22 системы «Град» боевики разместили неподалеку населенного пункта Хрустальный, что в 56 км от оккупированного Луганска.

Также наблюдатели зафиксировали зенитный ракетный комплекс 9K33 «Оса» на северной окраине села Клиновое.

Напомним, в конце декабря 2018 года беспилотники ОБСЕ зафиксировали, что оккупанты на Донбассе сосредоточили в отдельных населенных пунктах большое количество техники. Дрон наблюдателей зафиксировал 20 танков Т-72 и Т-64 возле Круглика.

Два десятка таких же танков, восемь самоходных гаубиц «Гвоздика», 12 буксируваних гаубиц Д-30 «Лягушка», три противотанковые пушки «Рапира», два 120-мм миномета «Сани» и девять противотанковых ракетных комплексов боевики разместили вблизи Мирного.