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Ракурс
В результате взрыва на шахте погибли горняки. Фото: flickr.com

На угольной шахте в Китае произошел обвал, погибли более 20 человек

13 янв 2019, 09:22
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На территории Китайской Народной Республики на одной из угольных шахт в провинции Шэнси произошел обвал. На момент происшествия под землей находились 87 шахтеров.

В результате аварии на шахте компании Baiji Mining погибли 19 человек. Трагический инцидент произошел после обеда 12 января. Об этом со ссылкой на местные власти сообщило издание Xinhua.

Во время поисково-спасательных работ на поверхность достали 66 горняков. До сих пор продолжаются поиски еще двух пропавших рабочих.

Впоследствии издание People’s Daily сообщило в Twitter о 21 погибшем.

Причины аварии на шахте еще не установлены.

Напомним, 11 января в Павлограде произошел взрыв на шахте им. Героев космоса. Известно, что в результате взрыва пострадали пять горняков. Предварительно установлено, что взорвалась метано-воздушная смесь с последующим горением.


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