На вугільній шахті в Китаї стався обвал, загинуло понад 20 осіб

Внаслідок вибуху на шахті загинули гірники. Фото: flickr.com

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На території Китайської Народної Республіки на одній із вугільних шахт у провінції Шенсі стався обвал. На момент надзвичайної події під землею перебувало 87 шахтарів.

Внаслідок аварії на шахті компанії Baiji Mining загинуло 19 осіб. Трагічний інцидент стався по обіді 12 січня. Про це із посиланням на місцеву владу повідомило видання Xinhua.

Під час пошуково-рятувальних робіт на поверхню дістали 66 гірників. Досі тривають пошуки ще двох зниклих робітників.

Згодом видання People’s Daily повідомило в Twitter про 21 загиблого.

Причини аварії на шахті ще не встановлені.

Нагадаємо, 11 січня у Павлограді стався вибух на шахті ім. Героїв космосу. Відомо, що внаслідок вибуху постраждали п’ятеро гірників. Попередньо встановлено, що вибухнула метано-повітряна суміш з послідуючим горінням.