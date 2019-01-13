Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n116739-tramp-pryhovav-detali-osobystyh-zustrichey-z-putinym-vid-svoieyi-administraciyi-the-washington.html

Racurs.ua

Президент США Дональд Трамп не повідомляв чиновникам своєї адміністрації всі деталі особистих зустрічей з російським президентом Володимиром Путіним.

Трамп намагався приховати зустрічі з російським колегою. Американський лідер одного разу навіть хотів заволодіти записами свого перекладача. Він наказав лінгвістові не обговорювати те, що йому відомо, з іншими посадовими особами адміністрації. Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що Трамп приховав деталі розмови з Путіним у 2017 році в Гамбурзі. Чиновники США дізналися про дії лідера Білого дому після того, як запросили додаткову інформацію про переговори у перекладача.

ЗМІ пише, що таким чином президент США захищає свої зв’язки з Путіним від громадського контролю і не розголошує деталі розмов американським високопосадовцям. Навіть у секретних документах немає докладних даних про особисті зустрічі Трампа з російським лідером в п’яти місцях за останні два роки.

Нагадаємо, у грудні 2018 року помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що найближчим часом повноцінні переговори президента США Дональда Трампа та президента РФ не плануються. Зустріч лідерів відбудеться не раніше червня 2019 року на саміті «Великої двадцятки» в Японії.