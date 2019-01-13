Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Главком

https://racurs.ua/n116739-tramp-skryl-detali-lichnyh-vstrech-s-putinym-ot-svoey-administracii-the-washington-post.html

Racurs.ua

Президент США Дональд Трамп не сообщал чиновникам своей администрации все детали личных встреч с российским президентом Владимиром Путиным.

Трамп пытался скрыть встречи с российским коллегой. Американский лидер однажды даже хотел завладеть записями своего переводчика. Он приказал лингвисту не обсуждать то, что ему известно, с другими должностными лицами администрации. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что Трамп скрыл детали разговора с Путиным в 2017 году в Гамбурге. Чиновники США узнали о действиях лидера Белого дома после того, как запросили дополнительную информацию о переговорах в переводчика.

СМИ пишет, что таким образом президент США защищает свои связи с Путиным от общественного контроля и не разглашает детали разговоров американским чиновникам. Даже в секретных документах нет подробных данных о личных встречах Трампа с российским лидером в пяти местах за последние два года.

Напомним, в декабре 2018 года помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в ближайшее время полноценные переговоры президента США Дональда Трампа и президента РФ не планируются. Встреча лидеров состоится не раньше июня 2019 года на саммите «Большой двадцатки» в Японии.