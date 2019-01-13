ОБСЄ виявила десятки реактивних систем «Град» на окупованій території Луганської області

Системи «Град» виявили на підконтрольній бойовикам території Донбасу. Фото: Военное обозрение

https://racurs.ua/ua/n116741-obsie-vyyavyla-desyatky-reaktyvnyh-system-grad-na-okupovaniy-terytoriyi-luganskoyi-oblasti.html

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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 11 січня зафіксувала понад 20 реактивних систем залпового вогню «Град». Техніка була розміщена на окупованій проросійськими бойовиками території Луганської області.

Незаконні збройні формування розмістили «Гради» на території, з якої повинна була бути відведена техніка. Про це повідомляється в звіті місії, який опублікований на сайті ОБСЄ.

Зазначається, що 22 системи «Град» бойовики розмістили неподалік населеного пункту Хрустальний, що за 56 км від окупованого Луганська.

Також спостерігачі зафіксували зенітний ракетний комплекс 9K33 «Оса» на північній околиці села Клинове.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2018 року безпілотники ОБСЄ зафіксували, що окупанти на Донбасі зосередили в окремих населених пунктах велику кількість техніки. Дрон спостерігачів зафіксував 20 танків Т-72 та Т-64 біля Круглика.

Два десятки таких же ж танків, вісім самохідних гаубиць «Гвоздика», 12 буксируваних гаубиць Д-30 «Жаба», три протитанкові гармати «Рапіра», два 120-мм міномети «Сани» та дев’ять протитанкових ракетних комплексів бойовики розмістили поблизу Мирного.