iPhone XS Max против LG V40: эксперты сравнили топовые смартфоны в тестах на скорость (ВИДЕО)

Тест iPhone XS Max против LG V40. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n116743-iphone-xs-max-protiv-lg-v40-eksperty-sravnili-topovye-smartfony-v-testah-na-skorost-video.html

Racurs.ua

Смартфоны iPhone XS Max (Айфон) и LG V40 (Элджи) сравнили в тесте на скорость.

Обозреватель сравнил технические характеристики смартфонов и рассказал об особенностях каждого из них. Видеоролик был опубликован на YouTube-канале Phone Battles.

Тест показал, что быстрее включается телефон от корейского производителя. В отдельных программах и играх себя лучше проявил смартфон компании из американского Купертино. Но в некоторых приложениях все же был лучшим гаджет на операционной системе Android.

В популярной онлайн-игре Fortnite быстрее оказался «Айфон». В браузере быстрее страницы открывались в LG.

Как известно, LG V40 ThinQ оснащен чипсетом Snapdragon 845 и имеет шесть гигабайт оперативной памяти. Apple iPhone Xmax получил чипсет Apple A12 Bionic и имеет четыре гигабайта «оперативки».

Напомним, фото нового iPhone XI «слили» в сеть. Согласно обнародованным фото, будущий iPhone будет иметь тройную фотокамеру.