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Ракурс
Тест iPhone XS Max против LG V40. Фото: YouTube

iPhone XS Max против LG V40: эксперты сравнили топовые смартфоны в тестах на скорость (ВИДЕО)

13 янв 2019, 10:55
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Смартфоны iPhone XS Max (Айфон) и LG V40 (Элджи) сравнили в тесте на скорость.

Обозреватель сравнил технические характеристики смартфонов и рассказал об особенностях каждого из них. Видеоролик был опубликован на YouTube-канале Phone Battles.

Тест показал, что быстрее включается телефон от корейского производителя. В отдельных программах и играх себя лучше проявил смартфон компании из американского Купертино. Но в некоторых приложениях все же был лучшим гаджет на операционной системе Android.

В популярной онлайн-игре Fortnite быстрее оказался «Айфон». В браузере быстрее страницы открывались в LG.

Как известно, LG V40 ThinQ оснащен чипсетом Snapdragon 845 и имеет шесть гигабайт оперативной памяти. Apple iPhone Xmax получил чипсет Apple A12 Bionic и имеет четыре гигабайта «оперативки».

Напомним, фото нового iPhone XI «слили» в сеть. Согласно обнародованным фото, будущий iPhone будет иметь тройную фотокамеру.

Источник: Ракурс


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