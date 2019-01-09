Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Фото нового iPhone XI «слили» в сеть. Фото: digit.in

Фото нового iPhone XI «слили» в сеть (ФОТО, ВИДЕО)

9 янв 2019, 12:38
999

Фото нового iPhone XI «слили» в сеть. Согласно обнародованным фото, будущий iPhone оснастят тройной фотокамерой.

Тройная камера у будущего iPhone будет размещена на тыльной стороне телефона в левом углу, сообщает в Twitter Стив Хеммерстоффер, известный публикациями инсайдерской информации.

По информации издания Bloomberg, третью камеру iPhone можно будет использовать для создания детальных трехмерных моделей объектов, расположенных в пределах 5 м, которые можно будет использовать в приложениях дополненной реальности.

По словам Хеммерстоффера, вид самого телефона может измениться до старта продаж в сентябре 2019 года, поскольку обнародованные им фотографии сделаны из прототипов для инженерной проверки (EVT). Однако количество камер и функции будущей модели согласуются именно на этапе EVT и вряд ли будут изменены.

На данный момент, модели нового iPhone проходят этапы проверки проекта (DVT) и производственного тестирования (PVT).

Фото нового iPhone XI «слили» в сеть. Фото: digit.in

Как ранее сообщал «Ракурс», американский видеоблоггер продемонстрировал прототип смартфона от Xiaomi, который может сгибаться втрое, сохраняя при этом возможность полноценного функционирования.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше