Фото нового iPhone XI «слили» в сеть (ФОТО, ВИДЕО)

Фото нового iPhone XI «слили» в сеть. Согласно обнародованным фото, будущий iPhone оснастят тройной фотокамерой.

Тройная камера у будущего iPhone будет размещена на тыльной стороне телефона в левом углу, сообщает в Twitter Стив Хеммерстоффер, известный публикациями инсайдерской информации.

По информации издания Bloomberg, третью камеру iPhone можно будет использовать для создания детальных трехмерных моделей объектов, расположенных в пределах 5 м, которые можно будет использовать в приложениях дополненной реальности.

По словам Хеммерстоффера, вид самого телефона может измениться до старта продаж в сентябре 2019 года, поскольку обнародованные им фотографии сделаны из прототипов для инженерной проверки (EVT). Однако количество камер и функции будущей модели согласуются именно на этапе EVT и вряд ли будут изменены.

Back from September 2019, I bring you the very 1st and very early glimpse at which I guess #Apple will unveil as #iPhoneXI!