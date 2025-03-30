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Первая орбитальная ракета из Европы потерпела аварию
Первая орбитальная ракета из Европы потерпела аварию (ВИДЕО)https://racurs.ua/n205209-pervaya-orbitalnaya-raketa-iz-evropy-poterpela-avariu-video.htmlРакурс
Вперше приватна компанія з континентальної Європи 30 березня спробувала здійснити орбітальний запуск.
Ракета Spectrum, розроблена німецькою Isar Aerospace, була запущена з космодрому Андоя в Норвегії та вибухнула через 44 секунди.
Попри аварію, цей тестовий запуск став важливим кроком для космічної галузі Європи.
Isar Aerospace здійснила запуск своєї легкої ракети-носія Spectrum (паливна пара пропан-кисень).
Йдеться саме про вертикальний запуск ракети-носія з наземного стартового комплексу. 9 січня 2023 року вже була невдала спроба запуску ракети-носія LauncherOne компанії Virgin Orbit з літака над Атлантичним океаном — тоді базою запуску вважався британський Cornwall Airport Newquay.
Як видно з відео, вже за кілька секунд після зльоту почалося некероване «розгойдування» ракети, після чого був остаточно втрачений контроль над нею.
Результат — падіння неподалік від стартового комплексу. Незабаром з’явилося повідомлення від інформаційних служб Andøya Space, що в районі космодрому впроваджений режим надзвичайної ситуації — як належить у випадку подібних інцидентів.
Зараз лишається тільки чекати на якісь офіційні повідомлення від Andøya Space й Isar Aerospace. На інформацію про ймовірні причини аномалії, яка призвела до втрати контролю над ракетою-носієм, доведеться почекати набагато довше — розслідування причин інциденту забере чимало часу.
Але навіть зараз можна викласти деякі попередні висновки. З мінусів — проблеми почалися відразу після старту, ракета-носій була знищена вже за кілька десятків секунд. З плюсів — всі передстартові процедури та власне сам момент запуску були успішними. Вся наземна інфраструктура стартового комплексу також відпрацювала належним чином, — підсумували аналітики Alpha Centauri | Космос.