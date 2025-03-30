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Ракурс
Перша орбітальна ракета з Європи зазнала аварії

Перша орбітальна ракета з Європи зазнала аварії (ВІДЕО)

30 бер 2025, 19:46
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Вперше приватна компанія з континентальної Європи 30 березня спробувала здійснити орбітальний запуск.

Ракета Spectrum, розроблена німецькою Isar Aerospace, була запущена з космодрому Андоя в Норвегії та вибухнула через 44 секунди.

Попри аварію, цей тестовий запуск став важливим кроком для космічної галузі Європи.

Isar Aerospace здійснила запуск своєї легкої ракети-носія Spectrum (паливна пара пропан-кисень).

Йдеться саме про вертикальний запуск ракети-носія з наземного стартового комплексу. 9 січня 2023 року вже була невдала спроба запуску ракети-носія LauncherOne компанії Virgin Orbit з літака над Атлантичним океаном — тоді базою запуску вважався британський Cornwall Airport Newquay.

Як видно з відео, вже за кілька секунд після зльоту почалося некероване «розгойдування» ракети, після чого був остаточно втрачений контроль над нею.

Результат — падіння неподалік від стартового комплексу. Незабаром з’явилося повідомлення від інформаційних служб Andøya Space, що в районі космодрому впроваджений режим надзвичайної ситуації — як належить у випадку подібних інцидентів.

Зараз лишається тільки чекати на якісь офіційні повідомлення від Andøya Space й Isar Aerospace. На інформацію про ймовірні причини аномалії, яка призвела до втрати контролю над ракетою-носієм, доведеться почекати набагато довше — розслідування причин інциденту забере чимало часу.

Але навіть зараз можна викласти деякі попередні висновки. З мінусів — проблеми почалися відразу після старту, ракета-носій була знищена вже за кілька десятків секунд. З плюсів — всі передстартові процедури та власне сам момент запуску були успішними. Вся наземна інфраструктура стартового комплексу також відпрацювала належним чином, — підсумували аналітики Alpha Centauri | Космос.

Джерело: Ракурс


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