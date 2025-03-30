Перша орбітальна ракета з Європи зазнала аварії (ВІДЕО)

Перша орбітальна ракета з Європи зазнала аварії

https://racurs.ua/ua/n205209-persha-orbitalna-raketa-z-ievropy-zaznala-avariyi-video.html

Ракурс

Вперше приватна компанія з континентальної Європи 30 березня спробувала здійснити орбітальний запуск.

Ракета Spectrum, розроблена німецькою Isar Aerospace, була запущена з космодрому Андоя в Норвегії та вибухнула через 44 секунди.

Попри аварію, цей тестовий запуск став важливим кроком для космічної галузі Європи.

Isar Aerospace здійснила запуск своєї легкої ракети-носія Spectrum (паливна пара пропан-кисень).

Йдеться саме про вертикальний запуск ракети-носія з наземного стартового комплексу. 9 січня 2023 року вже була невдала спроба запуску ракети-носія LauncherOne компанії Virgin Orbit з літака над Атлантичним океаном — тоді базою запуску вважався британський Cornwall Airport Newquay.

Як видно з відео, вже за кілька секунд після зльоту почалося некероване «розгойдування» ракети, після чого був остаточно втрачений контроль над нею.

Результат — падіння неподалік від стартового комплексу. Незабаром з’явилося повідомлення від інформаційних служб Andøya Space, що в районі космодрому впроваджений режим надзвичайної ситуації — як належить у випадку подібних інцидентів.