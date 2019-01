Фото нового iPhone XI «злили» в мережу (ФОТО, ВІДЕО)

Фото нового iPhone XI «злили» в мережу. Згідно з оприлюдненими фото, майбутній iPhone матиме потрійну фотокамеру.

Потрійну камеру у майбутнього iPhone буде розміщено на тильній стороні телефону в лівому куті, повідомляє у Twitter Стів Хеммерстоффер, відомий публікаціями інсайдерської інформації.

За інформацією видання Bloomberg, третю камеру iPhone використовуватимуть для створення детальних трьохвимірних моделей об'єктів, що розташовані у межах 5 м, які можна буде використовувати в додатках доповненої реальності.

За словами Хеммерстоффера, вигляд самого телефону може змінитися до старту продаж у вересні 2019 року, оскільки оприлюднені ним фотографії зроблено з прототипів для інженерної перевірки (EVT). Проте кількість камер та функції майбутньої моделі узгоджуються саме на етапі EVT і навряд чи будуть змінені.

Back from September 2019, I bring you the very 1st and very early glimpse at which I guess #Apple will unveil as #iPhoneXI!!! Yes, time has already come to meet the new #iPhone through gorgeous 5K renders made on behalf of new coming Partner @digitindia -> https://t.co/b6SxFUS2txpic.twitter.com/97jrlTHQ5G