Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Фото нового iPhone XI«злили» в мережу. Фото: digit.in

Фото нового iPhone XI «злили» в мережу (ФОТО, ВІДЕО)

9 січ 2019, 12:38
999

Фото нового iPhone XI «злили» в мережу. Згідно з оприлюдненими фото, майбутній iPhone матиме потрійну фотокамеру.

Потрійну камеру у майбутнього iPhone буде розміщено на тильній стороні телефону в лівому куті, повідомляє у Twitter Стів Хеммерстоффер, відомий публікаціями інсайдерської інформації.

За інформацією видання Bloomberg, третю камеру iPhone використовуватимуть для створення детальних трьохвимірних моделей об'єктів, що розташовані у межах 5 м, які можна буде використовувати в додатках доповненої реальності.

За словами Хеммерстоффера, вигляд самого телефону може змінитися до старту продаж у вересні 2019 року, оскільки оприлюднені ним фотографії зроблено з прототипів для інженерної перевірки (EVT). Проте кількість камер та функції майбутньої моделі узгоджуються саме на етапі EVT і навряд чи будуть змінені.

На даний момент моделі нового iPhone проходять етапи перевірки проекту (DVT) і виробничого тестування (PVT).

Фото нового iPhone XI «злили» в мережу. Фото: digit.in

Як раніше повідомляв «Ракурс», американський відеоблогер продемонстрував прототип смартфона від Xiaomi, який може складатися втричі, зберігаючи при цьому можливість повноцінного функціонування.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Новини партнерів

Останні публікації

Показати більше