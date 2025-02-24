Apple заборонила росіянам створювати бізнес-додатки для iPhone

Для російських розробників запровадили нові обмеження

https://racurs.ua/ua/n204311-apple-zaboronyla-rosiyanam-stvoruvaty-biznes-dodatky-dlya-iphone.html

Ракурс

Американська компанія Apple 12 лютого закрила для російських розробників доступ до платформи для створення корпоративних додатків Apple Developer Enterprise Program (ADEP), котра дозволяє компаніям розробляти програми для операційної системи iOS та розповсюджувати їх серед своїх співробітників без публікації в магазині App Store.

Про це повідомляє російське агентство «РБК» з посиланням на кілька джерел у галузі.

Розроблені на ній програми перестали працювати, і бізнес поки не знайшов прямої альтернативи цьому інструменту, — зазначає видання.

Зазначається, що російським компаніям тепер доведеться шукати нові способи встановлення програм на пристрої з iOS, проте є певні обмеження:

публікація через App Store передбачає публічну доступність, що не підходить для внутрішніх розробок компаній;

схема AdHoc (розробка рішення для конкретної ситуації або проблеми) дозволяє встановити програму лише на 100 пристроїв та обмежує видалення програми. Масове поширення та тестування за такого варіанту неможливі.

Співрозмовники агентства розповіли, що:

раніше Apple розсилала листи компаніям, які використовують Enterprise-сертифікати (сертифікат Apple, за допомогою якого розробники можуть підписувати додатки та розповсюджувати їх), у яких попереджала, що ці сертифікати перестануть працювати з середини лютого;

з цієї дати — 12 лютого — усі дані, пов’язані з програмою, було видалено і користуватися нею більше не можна.

Зазначається, що в Apple не пояснили, чому саме зараз запровадила нові обмеження для російських користувачів. У своїх заявах раніше компанія пояснювала, що вживає заходів відповідно до вимог законодавства та міжнародних обмежень.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Apple припинила підтримку російських карток платіжних систем Mastercard і Visa, а потім і «Мір» у своєму сервісі Apple Pay, а також видалила додатки підсанкційних банків та компаній з App Store.

У середині минулого року США ввели нові санкції проти рф, за якими американським компаніям заборонено надавати російським клієнтам низку IT-послуг, зокрема постачати програми для планування ресурсів підприємства (ERP), управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), бізнес-аналітики (BI), управління ланцюжками поставок (SCM), корпоративного сховища ом продукту (PLM).

Також було заборонено надавати послуги IT-підтримки або хмарні послуги для відповідного програмного забезпечення «будь-якій особі, яка знаходиться на території росії». Цей пакет санкцій набув чинності з 12 вересня 2024 року.

Посилаючись на ці заборони, зокрема:

з 9 вересня припинив роботу в рф хмарний сервіс BigQuery, що належить Google (хмарне сховище, що дозволяє швидко обробляти запити до великих наборів даних);

Microsoft відключала російських замовників від сервісів Microsoft Office 365, платформи управління мобільністю та безпеки Microsoft Enterprise Mobility + Security, а також комунікаційного сервісу Terms.

Джерело: «РБК»