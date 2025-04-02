Робот урятував трьох поранених українських бійців, які місяць були в оточенні

https://racurs.ua/ua/n205274-robot-uryatuvav-troh-poranenyh-ukrayinskyh-biyciv-yaki-misyac-buly-v-otochenni-video.html

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Робот урятував трьох поранених українських бійців, які місяць були в оточенні.

Як пише міністр цифрової трансформації України, робот Ardal пройшов понад 17 км під мінометними та артилерійськими обстрілами, аби евакуювати наших поранених, яких не вдавалося забрати із сірої зони.

Розробники цього наземного роботизованого комплексу (BUREVII — компанія-учасник кластеру для розвитку військових технологій в Україні Brave1) брали участь у плануванні операції разом з 92 ОШБр та 154 ОМБр (загалом 50 осіб).

Залучали засоби РЕБ і РЕР, аеророзвідку, а також дрони-бомбери.

В результаті евакуйованих ушпиталили, а Ardal залишився неушкодженим.