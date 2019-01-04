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Ракурс
Смартфон з гнучким екраном, фото: Twitter

Може складатися втроє: американський відеоблогер продемонстрував прототип гнучкого смартфона від Xiaomi (ВІДЕО)

4 січ 2019, 17:34
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Відомий американський відеоблогер Еван Бласс продемонстрував відео зі смартфоном, який може складатися втричі, зберігаючи при цьому можливість повноцінного функціонування.

На своїй сторінці у Твіттері Бласс повідомив, що точно не може ідентифікувати виробника, але, ймовірно, це відома китайська компанія Xiaomi.

Так само, він точно не впевнений, що цей відеозапис не являє собою deepfake — створення відеороликів шляхом накладання частини одного відео на інше за допомогою штучного інтелекту.

На відео можна побачити смартфон, керований операційною системою з китайською мовою інтерфейсу. Ймовірно, це Android. Принаймні, можна помітити іконки кількох програм, створених компанією Google. Зокрема, під час натискання на іконку, схожу на Google Maps, відкривається програма, яка, ймовірно, є клієнтом карт Google.

На відео демонструється, що, за необхідності, можна згорнути ліву та праву частини смартфона, зменшивши розмір екрану втричі. При цьому головний екран пристрою автоматично адаптується до змін розміру.

Через погане освітлення, розглянути сам корпус смартфона неможливо, добре видно лише його екран.

Нагадаємо, компанія Samsung нещодавно випустила смартфон з діркою в екрані.


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