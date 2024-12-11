Британія вперше успішно випробувала лазерну зброю для знищення БПЛА

https://racurs.ua/ua/n202067-brytaniya-vpershe-uspishno-vyprobuvala-lazernu-zbrou-dlya-znyschennya-bpla.html

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Велика Британія вперше успішно випробувала лазерну зброю з бронетранспортера та успішно знищила безпілотник.

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Міноборони країни 11 грудня повідомило, що на відміну від звичайних боєприпасів, лазерна зброя є практично необмеженою щодо запасів боєприпасів, тому вона може бути економічно ефективною альтернативою наявним видам озброєння.

Лазер працює, спрямовуючи інтенсивний промінь інфрачервоного світла у формі енергії до своєї цілі за допомогою вдосконалених датчиків і систем відстеження, які забезпечують фіксацію та точність у реальному часі.

На відміну від звичайних боєприпасів, лазерна зброя є практично необмеженою щодо запасів боєприпасів, що означає, що вона може бути економічно ефективною альтернативою деяким існуючим озброєнням, — ідеться в офіційному повідомленні Міноборони.

Лазер був інтегрований у Wolfhound — захищений транспортний засіб для перевезення десантників. Солдати Королівської артилерії змогли відслідковувати та знищувати завислі цілі на полігоні Раднор у центрі Уельсу.