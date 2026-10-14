Британці першими в світі встановили морську платформу для зберігання CO2. Фото:

https://racurs.ua/ua/n216823-pershu-u-sviti-morsku-platformu-dlya-zberigannya-co2-vstanovyly-v-brytaniyi.html

Ракурс

Морська платформа для уловлювання та зберігання вуглекислого газу з’явилася у Великій Британії.

Компанія Eni встановила у Ліверпульській затоці Ірландського моря морську платформу Douglas CCS. Через цей об'єкт британці закачуватимуть промисловий вуглекислий газ у колишні газові родовища. Платформа прийматиме уловлений на заводах CO2 ще до потрапляння в атмосферу і передаватиме його підводними трубопроводами, якими раніше постачали «блакитне паливо». Про це повідомило видання Interesting Engineering.

Інженери компанії наголосили, що Douglas CCS є першою у світі спеціально побудованою морською платформою, яка призначена для уловлювання та зберігання вуглецю (CCS) для декарбонізації промисловості.

Будівництво платформи зайняло менше 18 місяців. Наразі проект завершено наполовину. На першому етапі об'єкт вміщатиме 109 млн тонн CO2 за весь строк роботи. Спершу річна потужність становитиме 4,5 млн тонн, а після 2030 року її планують довести до 10 млн тонн.

Обслуговуватиме платформу британський кластер HyNet, який має скоротити викиди промисловості на північному заході Англії та півночі Уельсу.

Нагадаємо, Китай активно працює над будівництвом термоядерної електростанції в Хефеї. Новий реактор китайці вже збудували наполовину — вже збудували 50% головного корпусу. Повністю будівництво заплановано закінчити до кінця 2027 року.

Термоядерний синтез відтворюватиме реакції, що живлять Сонце — легкі атомні ядра зближуватимуться за екстремальних температур і тиску, внаслідок чого виділяєтиметься величезна кількість енергії. Майбутня станція не виділятиме трансуранових відходів і відпрацьованого палива.

Джерело: Interesting Engineering