Китай готує до запуску новий термоядерний реактор BEST. Фото:

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Китай активно працює над будівництвом термоядерної електростанції.

У китайському Хефеї відкрили спеціальний комплекс, де розміститься експериментальний надпровідний токамак BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak). Цей реактор завдяки термоядерному синтезу вироблятиме придатну для використання електроенергію. Про це пише видання Bild.

Зазначається, що термоядерний синтез відтворює реакції, що живлять Сонце — легкі атомні ядра зближують за екстремальних температур і тиску, внаслідок чого виділяється величезна кількість енергії. І майбутня станція не виділяє трансуранових відходів і відпрацьоване паливо, тому відсутні ризики некерованого розплаву.

Новий реактор китайці вже збудували наполовину — вже збудували 50% головного корпусу. Повністю будівництво заплановано закінчити до кінця 2027 року.

Демонстраційні запуски планують близько 2030 року. Таким чином Китай може бути першим, хто отримає доступ до безмежної енергії. Для порівняння, запуск міжнародного проекту ITER у Франції, над яким працюють 35 країн, за оновленим графіком відсунули на 2039 рік.

Нагадаємо, Китай запустив найбільшу у світі підземну батарею для збереження енергії. Підземне сховище енергії у провінції Цзянсу має сумарну потужність 700 МВт. Система працює за наступним принципом — коли споживання електроенергії у мережі падає, надлишок електрики задіює потужні компресори, які закачують повітря в підземні каверни на глибині майже 1 км.

Джерело: Bild