Перша у світі двобаштова сонячна теплова електростанція запрацювала в Китаї. Фото:

https://racurs.ua/ua/n217319-kytay-zapustyv-nayvysokogirnishu-v-sviti-sonyachnu-teplovu-stanciu-video.html

Ракурс

Перша у світі двобаштова сонячна теплова електростанція запрацювала в Китаї.

У п’ятницю, 6 листопада, китайська корпорація China General Nuclear (CGN) підключила до мережі першу турбіну сонячної теплової електростанції потужністю 50 МВт у повіті Гар префектури Нгарі в Тибеті. Об'єкт находиться на висоті майже 4 тис. 300 м і є найвисокогірнішою у світі сонячною тепловою станцією, яка підключена до мережі. Про це заявили в компанії CGN, передає Interesting Engineering.

Зазначається, що теплова станція є частиною демонстраційного комплексу загальною потужністю 150 МВт, з яких 100 МВт припадає на сонячні панелі, вже повністю підключені до мережі.

Як розповів генеральний менеджер CGN І Цзіньїнь, станція не лише покриває пікове навантаження, але й довгостроково накопичує енергію. Вдень сонячні панелі виробляють світло, а електричні нагрівачі, які мають загальну потужність 205 МВт, перетворюють її на тепло розплавленої солі. Вночі гаряча сіль віддає тепло турбінам, що дозволяє опалювати місто. Станція має 14 годин запасу тепла.

Нагадаємо, Китай активно працює над будівництвом термоядерної електростанції в Хефеї. Новий реактор китайці вже збудували наполовину — вже збудували 50% головного корпусу. Повністю будівництво заплановано закінчити до кінця 2027 року.

Джерело: Interesting Engineering