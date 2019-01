Можно сложить втрое: американский видеоблоггер продемонстрировал прототип гибкого смартфона от Xiaomi (ВИДЕО)

Известный американский видеоблоггер Эван Бласс продемонстрировал видео со смартфоном, который можно сложить в три раза, сохраняя при этом возможность полноценного функционирования.

На своей странице в Твиттере Бласс сообщил, что точно не может идентифицировать производителя, но, вероятно, это известная китайская компания Xiaomi.

Так же, он точно не уверен, что эта видеозапись не представляет собой deepfake — создание видеороликов путем наложения части одного видео на другое с помощью искусственного интеллекта.

На видео можно увидеть смартфон, управляемый операционной системой с китайским языком интерфейса. Вероятно, это Android. По крайней мере, можно заметить иконки нескольких программ, созданных компанией Google. В частности, при нажатии на иконку, похожую на Google Maps, открывается программа, которая, вероятно, является клиентом карт Google.

На видео демонстрируется, что при необходимости можно свернуть левую и правую части смартфона, уменьшив размер экрана втрое. При этом главный экран устройства автоматически адаптируется к изменениям размера.

Из-за плохого освещения, рассмотреть сам корпус смартфона невозможно, хорошо видно только его экран.

Can’t speak to the authenticity of this video or device, but it’s allegedly made by Xiaomi, I’m told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F