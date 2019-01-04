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Ракурс
Смартфон с гибким экраном, фото: Twitter

Можно сложить втрое: американский видеоблоггер продемонстрировал прототип гибкого смартфона от Xiaomi (ВИДЕО)

4 янв 2019, 17:34
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Известный американский видеоблоггер Эван Бласс продемонстрировал видео со смартфоном, который можно сложить в три раза, сохраняя при этом возможность полноценного функционирования.

На своей странице в Твиттере Бласс сообщил, что точно не может идентифицировать производителя, но, вероятно, это известная китайская компания Xiaomi.

Так же, он точно не уверен, что эта видеозапись не представляет собой deepfake — создание видеороликов путем наложения части одного видео на другое с помощью искусственного интеллекта.

На видео можно увидеть смартфон, управляемый операционной системой с китайским языком интерфейса. Вероятно, это Android. По крайней мере, можно заметить иконки нескольких программ, созданных компанией Google. В частности, при нажатии на иконку, похожую на Google Maps, открывается программа, которая, вероятно, является клиентом карт Google.

На видео демонстрируется, что при необходимости можно свернуть левую и правую части смартфона, уменьшив размер экрана втрое. При этом главный экран устройства автоматически адаптируется к изменениям размера.

Из-за плохого освещения, рассмотреть сам корпус смартфона невозможно, хорошо видно только его экран.

Напомним, компания Samsung недавно выпустила смартфон с дыркой в экране.


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