Росіянин скоїв потрійне вбивство в Чорногорії. Фото:

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Ракурс

Потрійне вбивство сталося у Чорногорії.

30-річний громадянин РФ Михаїл Шабунін з вогнепальної зброї вбив трьох осіб на стрільбищі Češka zbrojevka неподалік від Даниловграда. Інцидент трапився у понеділок, 31 серпня. Вбиті були інструкторами зі стрільби. Про це повідомило видання Vijesti.

Попередньо відомо, що убивця брав в оренду зброю на цьому стрільбищі. Правоохоронці закликали місцевих жителів залишатися у своїх домівках, доки поліція не затримає розшукуваного злочинця.

Зазначається, що для пошуку убивці залучали значні сили поліції та спеціальні поліцейські підрозділи. Навколо безпосередньої та ширшої території в кількох містах встановлювали кордони.

Нагадаємо, у селі Хмельницьке поблизу окупованого Севастополя солдат армії Російської Федерації скоїв масове вбивство. Спочатку росіянин застрелив одного товариша по службі та поранив іншого. Після цього нападник вбив трьох цивільних — чоловіків віком 71 і 59 років та 64-річну жінку. Ще троє людей зазнали поранень.

Джерело: Vijesti