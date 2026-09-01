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Росіянин скоїв потрійне вбивство в Чорногорії. Фото:
Росіянин влаштував стрілянину в Чорногорії та вбив трьох людейhttps://racurs.ua/ua/n215946-rosiyanyn-vlashtuvav-strilyanynu-v-chornogoriyi-ta-vbyv-troh-ludey.htmlРакурс
Потрійне вбивство сталося у Чорногорії.
30-річний громадянин РФ Михаїл Шабунін з вогнепальної зброї вбив трьох осіб на стрільбищі Češka zbrojevka неподалік від Даниловграда. Інцидент трапився у понеділок, 31 серпня. Вбиті були інструкторами зі стрільби. Про це повідомило видання Vijesti.
Попередньо відомо, що убивця брав в оренду зброю на цьому стрільбищі. Правоохоронці закликали місцевих жителів залишатися у своїх домівках, доки поліція не затримає розшукуваного злочинця.
Зазначається, що для пошуку убивці залучали значні сили поліції та спеціальні поліцейські підрозділи. Навколо безпосередньої та ширшої території в кількох містах встановлювали кордони.
Нагадаємо, у селі Хмельницьке поблизу окупованого Севастополя солдат армії Російської Федерації скоїв масове вбивство. Спочатку росіянин застрелив одного товариша по службі та поранив іншого. Після цього нападник вбив трьох цивільних — чоловіків віком 71 і 59 років та 64-річну жінку. Ще троє людей зазнали поранень.
Джерело: Vijesti