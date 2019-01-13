Тунель для транспортування наркотиків та нелегалів виявили на кордоні США та Мексики

Підземний тунель нарковоторговців виявили у США. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n116745-tunel-dlya-transportuvannya-narkotykiv-ta-nelegaliv-vyyavyly-na-kordoni-ssha-ta-meksyky.html

Racurs.ua

На кордоні Мексики та американського штату Арізона виявили тунель протяжністю 10 м.

Правоохоронці Мексики відзначають, що тунель могли використовувати бандити. Про це повідомляє видання The Hill.

Підземний хід міг використовуватися для транспортування наркотиків та нелегальних мігрантів.

Як відомо, правоохоронці виявили вже третій тунель у січні 2019 року. Невідомі лазівки риють на тлі відновлення розмов про будівництво огорожі на кордоні Сполучених Штатів Америки та Мексики.

Нагадаємо, влітку 2018 року в мексиканському місті Сан-Луїс-Ріо-Колорадо американські поліцейські виявили секретний тунель для контрабанди наркотиків з Мексики. Він з'єднував приватний будинок і занедбаний ресторан KFC у штаті Арізона. Коли саме був виритий підземний прохід не відомо.

Раніше повідомлялося, що в США виник урядовий «шатдаун» через конфлікт між президентом Дональдом Трампом і Конгресом. Каменем спотикання стало питання виділення коштів на будівництво стіни на кордоні США та Мексики. Трамп не виключає, що «шатдаун» може затягнутися на роки.