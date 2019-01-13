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Ракурс
Пожежа в Калуші. Фото: Цензор.НЕТ

Пожежу на калуському хімзаводі ліквідували, поліція відкрила кримінальне провадження (ВІДЕО)

13 січ 2019, 12:33
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Співробітники ДСНС повністю ліквідували пожежу на калуському хімічному підприємстві «Карпатнафтохім» в Івано-Франківській області.

Пожежу, яка вирувала в корпусі 425 цеху піролізу загасили 13 січня. Про це повідомила прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій Прикарпаття.

Як заявили в прес-службі Головного управління Нацполіції Івано-Франківської області, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого) Кримінального кодексу України.

В поліції повідомили, що пожежа виникла через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві.

Нагадаємо, 12 січня в Калуші сталася пожежа на хімзаводі «Карпатнафтохім». Відбулося факельне горіння з системи трубопроводу на площі близько 4 кв. м та висотою 15 м.

Міська влада запевняла, що викидів небезпечних речовин у повітря зафіксовано не було.

Джерело: Ракурс


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