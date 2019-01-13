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Ракурс
На Волыни не пустили в храм священников Московского патриархата

На Волыни не пустили в храм священников Московского патриархата

13 янв 2019, 17:50
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В селе Красноволя Маневицкого района Волынской области люди не пустили в Свято-Михайловский храм епископа бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Нафанаила и других священников. Они объяснили свой поступок тем, что вся община перешла к Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сегодня, 13 января, сообщил в Facebook глава Маневицкой райгосадминистрации Андрей Линдюк.

Он рассказал, что епископ Волынский УПЦ (РПЦ) Нафанаил с другими священниками приехал в поселок, вероятно, чтобы показать местным жителям, что никакого перехода к ПЦУ не было. Но люди не пустили их в храм.

«Последняя попытка оставить общину в Русской православной церкви не удалась», — написал Линдюк.

Также он отметил, что препятствовать людям молиться в церкви, принадлежащей Московскому патриархату, никто не будет. Но они должны понимать, что эта церковь имеет свой центр управления в Москве.

Источник: Ракурс


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