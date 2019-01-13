В рейтинге лучших городов мира Львов обогнал Одессу и Киев

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Racurs.ua

Международный исследовательский портал Numbeo обнародовал «Индекс качества жизни-2019». В этом рейтинге Львов обогнал Киев, Харьков и Одессу. Его признали самым комфортным для проживания украинским городом.

В общем рейтинге Львов занял 174 место. Киев — на 192-м, Одесса — 193-е место. Харьков — 195-е место, Днепр —201-е.

Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал этот рейтинг. Он отметил, что более 10 лет назад Львов поставил себе цель стать самым успешным городом Украины. Международные рейтинги подтверждают, что город достигает своей цели, но на этом не надо останавливаться. Садовой заявил, что мечтает через несколько лет увидеть Львов в первой сотне лучших городов мира.

В рейтинге оценивали 226 городов мира по восьми показателям: индексу покупательной способности, индексу безопасности, здравоохранения, стоимости жилья, соотношению цены недвижимости к доходам, индексу времени движения транспорта, загрязнения и климатическому индексу.

Лучшим городом в мире для жизни признали Канберру (Австралия). На втором месте голландский город Эйндховен, на третьем — столица американского штата Северная Каролина город Ралли.