Подозрение на рак у политзаключенного Клиха: российские врачи объявили диагноз

Подозрение на рак у политзаключенного Клиха

https://racurs.ua/n116753-podozrenie-na-rak-u-politzakluchennogo-kliha-rossiyskie-vrachi-obyavili-diagnoz.html

Racurs.ua

Российские врачи не подтвердили рак кожи у украинского политзаключенного Станислава Клиха. Об этом сегодня, 13 января, сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

Москалькова утверждает, что, по словам уполномоченного по правам человека в Челябинской области, сделали все необходимые анализы, которые не подтвердили, что Клих болен раком кожи.

«Буду обращаться к консулу для проверки этой информации», — заявила Денисова.

Напомним, что мать Клиха сообщала о значительном ухудшении состояния сына после принудительного «лечения» в психиатрической тюремной больнице. Кроме того, сам Клих в декабре написал открытое письмо о своем критическом состоянии — возможной гангрене и подозрении на рак.