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Ракурс
Подозрение на рак у политзаключенного Клиха

Подозрение на рак у политзаключенного Клиха: российские врачи объявили диагноз

13 янв 2019, 16:45
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Российские врачи не подтвердили рак кожи у украинского политзаключенного Станислава Клиха. Об этом сегодня, 13 января, сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

Москалькова утверждает, что, по словам уполномоченного по правам человека в Челябинской области, сделали все необходимые анализы, которые не подтвердили, что Клих болен раком кожи.

«Буду обращаться к консулу для проверки этой информации», — заявила Денисова.

Напомним, что мать Клиха сообщала о значительном ухудшении состояния сына после принудительного «лечения» в психиатрической тюремной больнице. Кроме того, сам Клих в декабре написал открытое письмо о своем критическом состоянии — возможной гангрене и подозрении на рак.

Источник: Ракурс


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