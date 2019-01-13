Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ на Донбассе

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Racurs.ua

На Донбассе боевики обстреляли беспилотник специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Произошло это 12 января около поселка Чермалык в Донецкой области. Но об этом стало известно только сегодня, 13 января, как сообщил пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) в Facebook. Штабу ООС об инциденте сообщил Совместный центр по контролю и координации (СЦКК).

Известно, что боевики обстреляли беспилотник во время выполнения планового полета около поселка Чермалык на северо-востоке от Мариуполя. По данным украинской стороны СЦКК, провокационные действия вооруженных формирований Российской Федерации связаны с намерениями скрыть свою огневую активность в направлении подразделений ООС.

Эти действия квалифицированы как грубое нарушение минских договоренностей.

Напомним, что вчера боевики подбили еще один беспилотник. В результате летательный аппарат потерял высоту. Наблюдателям не удалось восстановить над ним контроль, поэтому беспилотник был потерян. Инцидент произошел на восточной окраине райцентра Попасная Луганской области.