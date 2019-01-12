На Донбассе боевики подбили беспилотник ОБСЕ

В Луганской области боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ, фото: «Главред»

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На Донбассе боевики обстреляли бепилотник наблюдателей ОБСЕ.

В результате летательный аппарат потерял высоту. Наблюдателям не удалось восстановить над ним контроль, поэтому беспилотник был потерян. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС).

Инцидент произошел на восточной окраине райцентра Попасная Луганской области, где представители ОБСЕ с помощью беспилотного летательного аппарата наблюдали за снегоочистительными работами на автодороге Т-0504 Красноармейск — Артемовск — Михайловка.

В это время они услышали шесть очередей выстрелов из стрелкового оружия, которые, вероятно, были направлены на беспилотник.

По мнению украинских военнослужащих, такие действия связаны с намерениями оккупантов скрыть свою огневую активность в отношении подразделений ООС — запугать наблюдателей и заставить их свернуть активность на этом направлении.

Напомним, в августе 2017 года донецкие боевики умышленно обстреляли дорогу, по которой должен был проехать тогдашний первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. В результате члены миссии тогда не смогли проехать по запланированному маршруту.