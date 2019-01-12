На Донбасі бойовики підбили безпілотник ОБСЄ

У Луганській області бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ, фото: «Главред»

https://racurs.ua/ua/n116720-na-donbasi-boyovyky-zbyly-bezpilotnyk-obsie.html

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На Донбасі бойовики обстріляли бепілотник спостерігачів ОБСЄ.

Внаслідок цього літальний апарат втратив висоту. Спостерігачам не вдалося відновити над ним контроль, тож безпілотник було втрачено. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил (ООС).

Інцидент стався на східній околиці райцентру Попасна Луганської області, де представники ОБСЄ за допомогою безпілотного літального апарату спостерігали за снігоочисними роботами на автодорозі Т-0504 Красноармійськ — Артемівськ — Михайлівка.

У цей час вони почули шість черг пострілів зі стрілецької зброї, які, ймовірно, були спрямовані на безпілотник.

На думку українських військовослужбовців, такі дії пов’язані з намірами окупантів приховати свою вогневу активність щодо підрозділів ООС — залякати спостерігачів і змусити їх згорнути активність на цьому напрямку.

Нагадаємо, у серпні 2017 року донецькі бойовики навмисне обстріляли дорогу, якою мав проїхати тодішній перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг. У результаті члени місії тоді не змогли проїхати запланованим маршрутом.