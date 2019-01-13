Польша построит искусственный остров: стало известно, где и когда (КАРТА)

Польша построит искусственный остров

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Racurs.ua

Польша построит в Калининградском заливе искусственный остров, площадь которого составит более 180 га.

Он будет создан в территориальных водах Польши. Чтобы его построить, используют грунт, вытянутый при создании судоходного канала через Вислинскую косу, пишет польское издание Onet.

Этот судоходный канал будет 1,3 км в длину, глубиной 5 м и 120 м в ширину. Через него в порт Эльблонг смогут прибывать суда с осадкой до 4 м, длиной до 100 м, шириной до 20 м.

Искусственный остров создадут в форме эллипса с длиной осей 1 тыс. 932 и 1 тыс. 192 м. Его высота над уровнем моря будет 2−3 м. Власти Польши утверждают, что не планируют использовать его в туристических целях.

Работы по строительству будут финансироваться из бюджета, их стоимость оценивается в 880 млн злотых. Строительство будет осуществляться в соответствии с принятой правительством Польши программой строительства водного пути, соединяющего Вислинский залив с Гданьским заливом в 2016—2022 годах.