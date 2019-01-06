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Ракурс
Фестиваль ледяных скульптур в китайском Харбине, фото — BBC

На ледяном фестивале в Китае слепили 2019 снеговиков (ФОТО)

6 янв 2019, 12:45
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Международный фестиваль скульптур из льда и снега открыли 5 января в Харбине масштабным фейерверком и световым шоу.

Нынешний фестиваль уже 35-й. Он ежегодно привлекает миллионы посетителей со всего мира, сообщает BBC.

Чтобы построить город изо льда, использовали около 120 тыс. куб. м льда и 111 тыс. куб. м снега.

Тысячи художников и рабочих построили выставку в городе, в котором температура может опуститься до -35 мороза.

Фестиваль ледяных скульптур в китайском Харбине

На замерзшей реке Сунгари слепили 2019 снеговиков, разместив на них флаги разных стран, в том числе и Украины.

Фестиваль ледяных скульптур в китайском Харбине

В рамках фестиваля проходит и зимнее соревнование по плаванию — в нем принимают участие более 300 смельчаков, которые не боятся холодной воды.

Фестиваль, который начали проводить в 1980-х годах, продлится до 5 февраля.

Фестиваль ледяных скульптур в китайском Харбине

Фестиваль ледяных скульптур в китайском Харбине

Фестиваль ледяных скульптур в китайском Харбине

Фестиваль ледяных скульптур в китайском Харбине, фото - Reuters


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