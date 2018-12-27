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Скульптуру дракона установили в китайских горах. Фото: People's Daily, China
Скульптуру дракона за 5 млн долл. установили в китайских горах (ФОТО)https://racurs.ua/n116184-skulpturu-drakona-za-5-mln-doll-ustanovili-v-kitayskih-gorah-foto.htmlRacurs.ua
Массивную скульптуру дракона установили на горе Тяньцзи в китайской провинции Гуандун.
На создание «горного дракона» в Китае потратили 35 млн юаней, что равно 5 млн долл., сообщает People’s Daily, China в Facebook.
Официальное открытие скульптуры состоится в первый день 2019 года. Тогда путешественники смогут оценить массивность проекта, пройтись вдоль скульптуры и даже погладить «горного дракона».
Отметим, что с места, где установлена скульптура дракона, открываются живописные пейзажи на 128-метровый водопад.
Как ранее сообщал «Ракурс», жители провинции Хэйлунцзян создали гигантский «ледяной город». Участники фестиваля по созданию снежных и ледяных скульптур вылепили более 2 тыс. снеговиков.