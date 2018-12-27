Скульптуру дракона за 5 млн дол. встановили у китайських горах (ФОТО)

Скульптуру дракона встановили у китайських горах. Фото: People's Daily, China

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Масивну скульптуру дракона встановили на горі Тяньцзі у китайській провінції Гуандун.

На створення «гірського дракона» у Китаї витратили 35 млн юанів, що дорівнює 5 млн дол., повідомляє People’s Daily, China у Facebook.

Офіційне відкриття скульптури відбудеться у перший день 2019 року. Тоді мандрівники зможуть оцінити масивність проекту, пройтися уздовж скульптури і навіть погладити «гірського дракона».

Зазначимо, що з місця, де встановлено скульптуру дракона, відкриваються захопливі краєвиди на 128-метровий водоспад.

Як раніше повідомляв «Ракурс», мешканці провінції Хейлунцзян створили гігантське «крижане місто». Учасники фестивалю зі створення снігових і крижаних скульптур зліпили понад 2 тис. сніговиків.