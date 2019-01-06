На крижаному фестивалі у Китаї зліпили 2019 сніговиків (ФОТО)

Фестиваль крижаних скульптур у китайському Харбіні, фото — BBC

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Міжнародний фестиваль скульптур з криги та снігу відкрили 5 січня у Харбіні масштабним феєрверком та світловим шоу.

Цьогорічний фестиваль уже 35-й. Він щороку приваблює мільйони відвідувачів з усього світу, повідомляє BBC.

Щоб побудувати місто з криги, використали приблизно 120 тис. куб. м льоду та 111 тис. куб. м снігу.

Тисячі митців і робітників побудували виставку в місті, у якому температура може опуститися до -35 морозу.

На замерзлій річці Сунгарі зліпили 2019 сніговиків, розмістивши на них прапори різних країн, серед них й України.

У рамках фестивалю відбувається й зимове змагання з плавання — у ньому беруть участь більш ніж 300 сміливців, які не бояться холодної води.

Фестиваль, який почали проводити у 1980-х роках, триватиме до 5 лютого.