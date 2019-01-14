Дональд Трамп. Фото: Телеканал 24

https://racurs.ua/ua/n116764-ssha-pochaly-proces-vyvedennya-viyskovogo-kontyngentu-iz-syriyi-tramp.html

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Сполучені Штати почали виводити свої війська із території Сирії.

У Білому домі наголосили, що виведення американського контингенту з цієї країни назрів вже давно. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у Twitter.

«Росія, Іран і Сирія отримали найбільше вигоди від довгострокової американської політики щодо знищення ІДІЛ в Сирії. Ми також отримували вигоду, але тепер настав час повернути наші війська додому», — написав Трамп.

За словами президента, під час виведення із Сирії американські війська одночасно вестимуть бойові дії проти залишків територіального халіфату ІДІЛ в різних напрямках країни.

Трамп попередив, що США атакуватимуть бойовиків в майбутньому, якщо «Ісламська держава» почне відновлювати халіфат в Сирії.

Також господар Білого дому застеріг Туреччину від атак проти курдів на території, яку звільняють американські війська. Трамп пригрозив, що США «економічно знищить Туреччину».

Нагадаємо, наказ про виведення американських військ із Сирії був підписаний главою Міноборони США Джимом Маттісом 24 грудня 2018 року.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляв, що витрати з відновлення зруйнованої багаторічною війною Сирії готова взяти на себе Саудівська Аравія.