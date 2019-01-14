В Польше рецидивист ножом ранил мэра города Гданьск (ВИДЕО)

Полиция Польши. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

В Гданьске мужчина с ножом напал на мэра Павла Адамовича.

Нападающий пролез на сцену, где выступал мэр, и ударил чиновника ножом. Об этом сообщает Gazeta.pl.

Предварительно установлено, что чиновник остался жив после ранения. Адамовича срочно госпитализировали. Сотрудники службы безопасности задержали злоумышленника сразу после нападения.

До задержания нападавший выкрикивал, что именно мэр города виноват в том, что он якобы незаслуженно отсидел несколько лет в тюрьме.

Как рассказала представитель городской полиции Карина Каминская, злоумышленником оказался 27-летний местный житель. В свое время был приговорен к 5,5 годам заключения за ограбление банков. В тюрьме у мужчины диагностировали тяжелое психическое заболевание.

У задержанного полиция обнаружила удостоверение работника СМИ. Этот документ злоумышленник использовал для того, чтобы попасть на сцену.

Напомним, 8 января в Пекине работник учебного заведения совершил нападение на школу и сумел ранить 20 детей. Злоумышленник использовал оружие, подобное молотку.