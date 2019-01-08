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Нападение на школу в Пекине / Фото: telegraf.com.ua
Нападение на школу в Пекине: вооруженный сотрудник образовательного учреждения ранил 20 детей (ФОТО)https://racurs.ua/n116567-napadenie-na-shkolu-v-pekine-voorujennyy-sotrudnik-obrazovatelnogo-uchrejdeniya-ranil-20-detey.htmlRacurs.ua
Нападение на школу в Пекине совершил работник учебного заведения. Он ранил 20 учеников второго класса на территории начальной школы.
Раненые ученики находятся в местной больнице, некоторым школьникам проведены операции. Полиция задержала злоумышленника, мотивы его поступка выясняются, пишет South China Morning Post.
Нападение произошло около 11.15 утра во вторник, 8 января. Один из родителей школьников утверждал, что злоумышленник использовал оружие, похожее на молоток.
«Работник нашей школы напал на 20 учеников на лестнице первого этажа. Он не использовал нож», — сообщила учительница.
По словам врачей, в больнице были приостановлены несколько плановых операций с целью спасения детей.
Напомним, в апреле прошлого года в Китае мужчина совершил нападение на школу, в результате чего погибли семь школьников, еще 12 ранены.