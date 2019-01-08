Патриарх РПЦ Кирилл сравнил гаджеты с Антихристом (ВИДЕО)

Патриарх РПЦ Кирилл сравнил гаджеты с Антихристом

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Racurs.ua

Патриарх Российской православной церкви (РПЦ) Кирилл заявил о связи современных гаджетов с Антихристом.

Он заявил, что современные гаджеты весьма удобны, но с их помощью легко осуществлять вселенский контроль над каждым человеком, это приближает апокалипсис. Об этом он заявил в эфире российского пропагандистского канала «Россия 1».

«Власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире. Антихрист — это та личность, которая будет возглавлять всемирную паутину, контролирующую все человечество», — заявил Кирилл.

Но он подчеркнул, что церковь совсем не против научно-технического прогресса, но пользоваться гаджетами надо с умом. Также он добавил, что все развитие науки базируется на христианстве.

Ранее Глава РПЦ Кирилл назвал вновь Православную церковь Украины «объединением двух группировок раскольников».