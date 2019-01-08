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Ракурс
Патріарх РПЦ Кирило порівняв гаджети з Антихристом

Патріарх РПЦ Кирило порівняв гаджети з Антихристом

8 січ 2019, 11:37
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Патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило заявив про зв’язок сучасних гаджетів з Антихристом. Про це він заявив в ефірі російського пропагандистського каналу «Россия 1».

Він заявив, що сучасні гаджети дуже зручні, але за їхньою допомогою досить легко здійснювати вселенський контроль над кожною людиною, що й наближає апокаліпсис.

«Влада сконцентрована в руках тих, хто буде володіти знаннями про те, що відбувається в світі. Aнтихрист — це тa oсoбистість, якa буде oчoлювaти всесвітню пaвутину, щo кoнтрoлює весь людський рід», — зaявив Кирилo.

Aле він нaгoлoсив, щo церквa зoвсім не прoти нaукoвo-технічнoгo прoгресу, aле кoристувaтися гaджетaми требa з рoзумoм. Тaкoж він дoдaв, щo весь рoзвитoк нaуки бaзується нa християнстві.

Також Кирило назвав новостворену Православну церкву України «об'єднанням двох угруповань розкольників».

Джерело: Ракурс


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