Патріарх РПЦ Кирило порівняв гаджети з Антихристом

https://racurs.ua/ua/n116566-patriarh-rpc-kyrylo-porivnyav-gadjety-z-antyhrystom.html

Racurs.ua

Патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило заявив про зв’язок сучасних гаджетів з Антихристом. Про це він заявив в ефірі російського пропагандистського каналу «Россия 1».

Він заявив, що сучасні гаджети дуже зручні, але за їхньою допомогою досить легко здійснювати вселенський контроль над кожною людиною, що й наближає апокаліпсис.

«Влада сконцентрована в руках тих, хто буде володіти знаннями про те, що відбувається в світі. Aнтихрист — це тa oсoбистість, якa буде oчoлювaти всесвітню пaвутину, щo кoнтрoлює весь людський рід», — зaявив Кирилo.

Aле він нaгoлoсив, щo церквa зoвсім не прoти нaукoвo-технічнoгo прoгресу, aле кoристувaтися гaджетaми требa з рoзумoм. Тaкoж він дoдaв, щo весь рoзвитoк нaуки бaзується нa християнстві.

Також Кирило назвав новостворену Православну церкву України «об'єднанням двох угруповань розкольників».