Ситуація на дорогах України: названо області, де діє обмеження руху автотранспорту (КАРТА, ФОТО)

Ситуація на дорогах України: у Запорізькій області обмежено рух на деяких ділянках доріг. Фото: Слово и Дело

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Ситуація на дорогах України на півдні країни залишається складною. У Запорізькій області обмежено рух транспорту на окремих ділянках автошляхів.

Через опади снігу та сильний вітер минулої доби у Запорізькій області утворилися снігові намети заввишки 80 см. Дорожні служби проводять роботи з очистки автошляхів області. Служба автомобільних доріг у Запорізькій області прийняла рішення про обмеження руху транспорту з метою уникнення заторів, повідомляють в Укравтодорі.

Так, рух обмежено на дільницях автошляхів Т-08−19 Більмак — /М-14/ (від смт Більмак до села Осипенко Бердянського району), Т-08−21 /Н-30/ - Приморськ (від села Панфілівка до міста Приморськ).

Наразі на дорогах ведуться роботи з розчищення снігу. Станом на 8.30 8 січня знято обмеження щодо руху на автодорозі М-14, а з 10.30 відновлено рух на автодорозі Н-30.

Як зазначають в Укравтодорі, в інших областях України проїзд дорогами державного значення забезпечено. Стан покриття автошляхів у більшості областей засніжений.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в окремих областях України сьогодні, 8 січня, буде сніг, на іншій території без опадів.