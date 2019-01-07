Погода в Україні на 8 січня: в окремих областях прогнозують сніг (КАРТА)

Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Погода в Україні найближчої доби прогнозується сніжна у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях та в Криму.

Температура повітря вночі 10−15° морозу, вдень прогнозують 2−9° нижче нуля за Цельсієм. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер очікується південний та північно-східний 5−10 м/с.

У Києві 8 січня істотних опадів не прогнозують. Температура повітря вночі 11−13° морозу, вдень від 7−9° нижче нуля.

У Львові найближчої доби Гідрометцентр обіцяє сніг лише вдень. Стовпчики термометрів вночі покажуть 13−15° морозу, вдень мінус 3−5°.

В Одесі завтра очікується сніг та мокрий сніг. Температура вночі 8−10° морозу, вдень 3−5° тепла.

У Дніпрі у вівторок синоптики прогнозують вночі сніг, вдень істотних опадів не очікується. Температура вночі 10−12° морозу, вдень очікується 5−7° нижче нуля.

У Харкові на другий день Різдва, яке святкують за юліанським календарем, очікується мокрий сніг. Температура вночі становитиме 11−13° нижче нуля за Цельсієм, вдень мінус 2−4°.

У Карпатах 8 січня обіцяють вдень сніг, а вночі — без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 10−12° морозу, вдень 3−5° нижче нуля.

Геомагнітний стан в Україні 8 січня прогнозують спокійний. Протягом доби ймовірні невеликі збурення.

Нагадаємо, погоду в Україні 7 січня прогнозували доволі сніжною. У більшості регіонів, окрім Закарпаття, очікувалися істотні опади. Напрямок вітру синоптики прогнозували переважно північно-східний, 5−10 м/с, у частині південних регіонів — 7−12 м/с.