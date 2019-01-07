Погода в Украине на 8 января: в отдельных областях прогнозируют снег (КАРТА)

Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Погода в Украине в ближайшие сутки прогнозируется снежная в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях и в Крыму.

Температура воздуха ночью 10−15° мороза, днем прогнозируют 2−9° ниже нуля по Цельсию. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается южный и северо-восточный 5−10 м/с.

В Киеве 8 января существенных осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью 11−13° мороза, днем 7−9° ниже нуля.

Во Львове в ближайшие сутки Гидрометцентр обещает снег лишь днем. Столбики термометров ночью покажут 13−15° мороза, днем минус 3−5°.

В Одессе завтра ожидается снег и мокрый снег. Температура ночью 8−10° мороза, днем 3−5° тепла.

В Днепре во вторник синоптики прогнозируют ночью снег, днем существенных осадков не ожидается. Температура ночью 10−12° мороза, днем ожидается 5−7° ниже нуля.

В Харькове на второй день Рождества, которое празднуют по юлианскому календарю, ожидается мокрый снег. Температура ночью составит 11−13° ниже нуля по Цельсию, днем минус 2−4°.

В Карпатах 8 января обещают днем снег, а ночью — без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут 10−12° мороза, днем 3−5° ниже нуля.

Геомагнитную обстановку в Украине 8 января прогнозируют спокойную. В течение суток вероятны небольшие возмущения.

Напомним, погоду в Украине 7 января прогнозировали довольно снежной. В большинстве регионов, кроме Закарпатья, ожидались существенные осадки. Направление ветра синоптики прогнозировали преимущественно северо-восточное, 5−10 м/с, в части южных регионов — 7−12 м/сек.