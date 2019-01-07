В Киеве построили замки из 120 тонн апельсинов и лимонов (ФОТО)

Цитрусовый фестиваль на Певчем поле в Киеве

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Racurs.ua

В Киеве сегодня, 7 января, проходит первый в Украине Цитрусовый фестиваль. Об этом сообщили его организаторы в Facebook.

Певчее поле в Киеве превратили в удивительную новогоднюю локацию. Там построены сказочные замки из апельсинов и лимонов. Для строительства новогодней сказки использовали 120 тонн фруктов. Стены замков сделаны из лимонов и апельсинов, которые выкладывали вместо кирпича.

Все желающие могут полюбоваться замком Гарри Поттера, Рапунцель, Алладина, Робина Гуда, графа Дракулы, тамплиеров. Каждое такое здание из цитрусовых достигает 3−5 м в высоту. Также с замками можно и даже нужно фотографироваться, ведь это будут действительно эксклюзивные новогодние снимки.