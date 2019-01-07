Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Цитрусовый фестиваль на Певчем поле в Киеве

В Киеве построили замки из 120 тонн апельсинов и лимонов (ФОТО)

7 янв 2019, 14:56
999

В Киеве сегодня, 7 января, проходит первый в Украине Цитрусовый фестиваль. Об этом сообщили его организаторы в Facebook.

Цитрусовый фестиваль на Певчем поле в КиевеПевчее поле в Киеве превратили в удивительную новогоднюю локацию. Там построены сказочные замки из апельсинов и лимонов. Для строительства новогодней сказки использовали 120 тонн фруктов. Стены замков сделаны из лимонов и апельсинов, которые выкладывали вместо кирпича.

Цитрусовый фестиваль на Певчем поле в КиевеВсе желающие могут полюбоваться замком Гарри Поттера, Рапунцель, Алладина, Робина Гуда, графа Дракулы, тамплиеров. Каждое такое здание из цитрусовых достигает 3−5 м в высоту. Также с замками можно и даже нужно фотографироваться, ведь это будут действительно эксклюзивные новогодние снимки.

Цитрусовый фестиваль на Певчем поле в Киеве

Цитрусовый фестиваль на Певчем поле в Киеве. Фото: УНІАН

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше