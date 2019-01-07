В Черном море затонуло грузовое судно: на борту были украинцы, есть погибшие (ВИДЕО)

В Черном море затонуло грузовое судно

https://racurs.ua/n116543-v-chernom-more-zatonulo-gruzovoe-sudno-na-bortu-byli-ukraincy-est-pogibshie-video.html

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В Черном море сегодня, 7 января, затонуло грузовое судно, на борту которого находились девять украинцев. Произошло это около турецких берегов.

Известно, что на борту находились 13 человек, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на Еuronews.

Семь человек уже спасли, двух нашли мертвыми, поиски остальных продолжают.

Также сообщается, что на борту находились кроме украинцев двое граждан России и Азербайджана.

#SONDAKİKA

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun açıklarında batan gemide 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.

pic.twitter.com/6NtbyBty9T — EHA MEDYA (@eha_medya) 7 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что сухогруз с 3 тыс. тонн зерна на борту затонул на выходе из Керчь-Еникальского канала у берегов оккупированного Крыма. Судоходная компания «Аракс», которая является владельцем сухогруза, заявила, что поднимать баржу не будет, поскольку это дорогой процесс.