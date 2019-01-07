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В Черном море затонуло грузовое судно

В Черном море затонуло грузовое судно: на борту были украинцы, есть погибшие (ВИДЕО)

7 янв 2019, 14:21
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В Черном море сегодня, 7 января, затонуло грузовое судно, на борту которого находились девять украинцев. Произошло это около турецких берегов.

Известно, что на борту находились 13 человек, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на Еuronews.

Семь человек уже спасли, двух нашли мертвыми, поиски остальных продолжают.

Также сообщается, что на борту находились кроме украинцев двое граждан России и Азербайджана.

Ранее сообщалось, что сухогруз с 3 тыс. тонн зерна на борту затонул на выходе из Керчь-Еникальского канала у берегов оккупированного Крыма. Судоходная компания «Аракс», которая является владельцем сухогруза, заявила, что поднимать баржу не будет, поскольку это дорогой процесс.


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